Что происходит с птицами после того, как их отмыли от мазута

С 14 января в Севастополе новых выбросов мазута не фиксируется. Но испачканных в мазуте птиц продолжают находить. Напомним, что пернатых привозят на Могилевскую, 16, где их круглосуточно отмывают волонтёры. 16 февраля там находилось 14 птиц.

С начала года через управление ветеринарии Севастополя прошло более 700 птиц. Но удаётся спасти не всех. Водоплавающая птица чаще всего погибает в результате интоксикации, вызванной нефтепродуктами, рассказали в управлении. 10% поступивших особей спасти не удаётся – это очень ослабленные птицы, которые длительное время находились в контакте с нефтепродуктами и поступают в пункт помощи с признаками мощной интоксикации.

После восстановления птиц отправляют в парк «Тайган». Однако их дальнейшую судьбу не раскрывают.

Все желающие помочь могут записаться в добровольческий резерв по телефону +7 (8692) 41-70-51.

В случае обнаружения пятна мазута или пострадавшей птицы необходимо звонить 112.

Напомним, чего нельзя делать с птицами, испачканными в мазуте.

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Евгения Павлова

Фото Анны Корниловой

