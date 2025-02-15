Прокуратура проводит проверку в связи с крупным пожаром в Симферополе

Прокуратура Крыма проводит проверку в связи с возгоранием в торговом центре в районе стадиона «Локомотив» в Симферополе.

Напомним, вечером 14 февраля в Симферополе, в двухэтажном торговом павильоне ООО «Омерта», начался пожар. Из-за сильного ветра площадь пожара увеличилась с 300 квадратных метров до 1000 кв.м. В ликвидации пожара принимали участие 84 человек и 28 единиц техники.

Спасателям МЧС удалось ликвидировать пожар лишь к раннему утра 15 февраля. Никто не пострадал, но огонь уничтожил кровлю здания и товары, которые там находились.

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Евгения Павлова

Фото: прокуратура Республики Крым