В Севастополе при пожаре погиб мужчина

Ранним утром в понедельник 17 февраля в Севастополе на пожаре погиб пожилой мужчина. Его без признаков жизни обнаружили в горящем доме по улице Аллы Оношко. Предварительно, к трагедии привела неосторожность при курении. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по г. Севастополю.

Также в воскресенье огнеборцы тушили кровлю временной постройки на частном участке по улице Волгоградской, легковой автомобиль на Шабалина и рекламный щит по улице Шевченко, который вспыхнул в результате неосторожного обращения с огнём.

Напомним, прокуратура Крыма проводит проверку в связи с крупным пожаром в Симферополе. Там горел торговый центр. Также на днях пожар уничтожил штаб волонтёров «Шлагбаум» под Анапой.

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Евгения Павлова