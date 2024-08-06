В Керчи утонул подросток на территории заброшенного завода

По факту гибели школьника на территории заброшенного завода в Керчи возбуждено уголовное дело

Установлено, что днем 2 августа 14-летний школьник в компании друзей купался на территории неогороженного заброшенного завода.

Ребята ныряли со второго этажа здания завода. 14-летний подросток, заметив веревку, решил взобраться по ней на третий этаж, однако сорвался, ударился о край бетонной плиты и упал в воду. Спустя время тело мальчика извлекли с признаками утопления, сообщили в Следкоме.

В рамках следствия тщательным образом проверяются все обстоятельства произошедшего: назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливается собственник помещения, меры, принимавшиеся для недопущения посторонних лиц на территорию.

Также будет дана оценка обстановке в семьях несовершеннолетних и воспитательному процессу.

Напомним, 10-летняя девочка утонула в бассейне в гостевом доме в Ялте.

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Ольга Сурикова