Туристический налог в Крыму не будут вводить до окончания СВО

Глава Крыма Сергей Аксенов принял решение не вводить туристический налог в регионе до конца СВО.

Он напомнил, что после принятых поправок в Налоговый кодекс регионы могут вводить данный налог с начала 2025 года. По сути, он заменит ранее проводимый в некоторых регионах эксперимент по курортному сбору.

Плательщиками турналога будут являться организации и физлица, в том числе ИП, которые оказывают услуги по предоставлению мест для временного проживания туристов в гостиницах хостелах и др. По его мнению, нелогично обременять эти предприятия дополнительным налогом, учитывая, что два года подряд им оказываются меры поддержки в связи со снижением турпотока.

«Как только цели СВО будут достигнуты, мы проанализируем результаты регионов и вернемся к этому вопросу», — заключил глава РК.

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Ольга Сурикова