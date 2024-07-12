10-летняя девочка утонула в бассейне в гостевом доме в Ялте

Вечером 11 июля 10-летняя девочка, проживающая в жилом комплексе по ул. Загородная, с разрешения мамы спустилась на первый этаж и пошла плавать в открытый бассейн. Во время купания она внезапно ушла под воду, ее достали другие отдыхающие, которые оказывали ей экстренную помощь, однако школьница скончалась.

Установлено, что по устной договоренности с собственником дома житель Белогорского района, прибывший в Ялту на заработки, неофициально установил таксу за посещение бассейна, но никаких мер безопасности им организовано не было – спасатели и медики на территории отсутствовали.

Подозреваемый задержан. По месту его проживания и месту жительства его помощника, который также незаконно взимал плату с отдыхающих, проведены обыски. Возбуждено уголовное дело.

Будет дана оценка собственнику территории, который незаконно предоставил в аренду бассейн, что повлекло гибель ребенка.

Читайте также: В Севастополе из-за недосмотра родителей утонул 4-летний ребенок

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города