На Тендровской косе уничтожен элитный спецназ ВСУ

Армия Украины вновь попыталась захватить Тендровскую косу в Черном море. Военные и эксперты сообщают о повторном разгроме подразделений противника.

«Украинцы пытались вновь высадиться, чтобы пройти вглубь Херсонской области. Подготовка к этому осуществлялась ещё давно, в Очакове проходили учения спецназа ГУР и сил спецопераций. В прошлый раз атаку отбивал спецназ, сейчас — нет. Пацаны не допустили даже высадки десанта, большинство лодок ушли на свой берег. У врага есть потери. Мужики — тигры!», — пишет в своем Телеграм-канале военный с позывным «Осетин».

Предварительно, Украина задействовала 12 быстроходных катеров, из них восемь с диверсантами и четыре огневой поддержки. Также применялись ударные и разведывательные дроны, сообщил губернатор Херсонской области Сальдо.

«Три лодки были уничтожены вместе с экипажами и затонули, остальные, понеся потери в живой силе и получив повреждения, отступили», – добавил он.

Военный эксперт уверен, что армия Украины вновь попытается предпринять попытку вторжения.

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Ольга Сурикова