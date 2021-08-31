Полиция Севастополя нашла подростков, которые прикурили от Вечного огня

Девушке, снимавшей видео, грозит более жесткое наказание

Правоохранители Севастополя установили личности и задержали подростков, которые ради забавы прикурили от Вечного огня у памятника Примирению и сняли все это на видео. Задержание данных молодых людей для полиции стало делом чести, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

«Как оказалось, после вечерней прогулки двое 16-летних подростков прикуривали сигареты от пламени Вечного огня, расположенного у подножия монумента, а их ровесница, посчитав это забавным, снимала происходящее на видео», — отметили в пресс-службе.

Подчеркивается, что подростки признались в содеянном и извинились перед севастопольцами. В отношении них составлены административные материалы за «Мелкое хулиганство», им грозит штраф от от 500 рублей до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

В отношении девушки, разместившей видео в соцсети, будет составлен административный материал за «Мелкое хулиганство». Ей грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Ольга Сурикова