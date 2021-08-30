Полиция разыскивает подростков, подкуривших от Вечного огня у памятника Примирению

Проверки ждут семьи и школы, где воспитываются эти дети

В социальных сетях Севастополя появилось видео, снятое подростками. Двое из них подкуривают сигареты от Вечного огня у подножия памятника Примирению, а третий снимает все это на видео. Все действо сопровождается нецензурной бранью.

Полиция Севастополя и Следственный комитет уже начали проверку по данному инциденту.

«В настоящее время сотрудниками УМВД России по г. Севастополю устанавливаются личности участников происшествия, а также проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — заявили в пресс-службе УМВД.

При этом в Следкоме намерены провести также проверку в семьях и школах, в которых обучаются и воспитываются дети.

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Напомним, памятник 100-летию окончания Гражданской войны был открыт в апреле 2021 года н на улице Катерная.

Ольга Сурикова