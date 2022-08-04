В Севастополе будут судить «гадалок» за мошенничество на 1,6 млн рублей

В Севастополе будут судить двух жительниц Волгограда, обвиняемых в хищении свыше 1,6 млн рублей под предлогом снятия «порчи». Их будут судить за мошенничество в особо крупном размере.

«По версии следствия, женщины в период с марта 2019 года по сентябрь 2020 года в Севастополе и Евпатории под предлогом проведения магического обряда, направленного на снятие «порчи», похитили денежные средства на общую сумму свыше 1,6 млн рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Обвиняемые подходили на улице к пожилым людям, интересовались их здоровьем и предлагали им магический «обряд исцеления». Для этого они просили передать им на время все имеющиеся деньги, однако после проведения так называемого обряда возвращали вместо настоящих купюр муляж. Они успели обмануть 6 пожилых жительниц Севастополя и Республики Крым.

Напомним, в Севастополе одна из таких гадалок во время задержания по дороге в участок предложила полицейским 150 тысяч рублей за свою свободу.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя