Город

В Инкермане возле штолен выявлена свалка отходов и мусора

17-03-2021
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Отходы могут начать загрязнять воды Инкерманского озера
 
В Инкермане недалеко от озера Святого Климента и Свято – Климентовского пещерного монастыря сваливают бытовые отходы. Об этом  журналистам телеканала «Первый Севастопольский» рассказали общественники молодежного эколого-патриотического объединения «Патриот родного края».
 
Молодые активисты предположили, что образовавшиеся свалки связаны с с эксплуатацией комплекса горных выработок на №1 и №2 в «Инкерманских штольнях», расположенного в Первомайской балке Балаклавского района Севастополя. Вместе с бытовыми отходами здесь же сваливают грунт, землю и строительный мусор. Волонтерам удалось насчитать около 20 грузовых автомобилей, вывозивших сюда мусор и отходы.
 

По данным СМИ, данный объект находится в коммерческом использовании, в нём ведётся хозяйство по выращиванию грибов, а отходы сбрасываются вблизи штолен. 

Сейчас молодые эко-активисты направили письма в региональную межрайонную природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор, а также Главное управление природных ресурсов и экологии Севастополя. 

Напомним, в Севастополе начато административное расследование по факту образовавшейся свалки в барке Бермана. Также Севприроднадзор ведет расследование по факту загрязнения почв в границах Херсонеса, на территории возле КОС «Южные».

Ольга Сурикова
Фото: sev.tv

 

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