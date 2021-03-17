В Инкермане возле штолен выявлена свалка отходов и мусора

Молодые активисты предположили, что образовавшиеся свалки связаны с с эксплуатацией комплекса горных выработок на №1 и №2 в «Инкерманских штольнях», расположенного в Первомайской балке Балаклавского района Севастополя. Вместе с бытовыми отходами здесь же сваливают грунт, землю и строительный мусор. Волонтерам удалось насчитать около 20 грузовых автомобилей, вывозивших сюда мусор и отходы.

По данным СМИ, данный объект находится в коммерческом использовании, в нём ведётся хозяйство по выращиванию грибов, а отходы сбрасываются вблизи штолен.

Сейчас молодые эко-активисты направили письма в региональную межрайонную природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор, а также Главное управление природных ресурсов и экологии Севастополя.

Напомним, в Севастополе начато административное расследование по факту образовавшейся свалки в барке Бермана. Также Севприроднадзор ведет расследование по факту загрязнения почв в границах Херсонеса, на территории возле КОС «Южные».

Ольга Сурикова

Фото: sev.tv