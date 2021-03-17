Регбисты смогут выйти на поле СОК имени 200-летия Севастополя уже в июле

Работы по реконструкции на стадии готовности

Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев в ходе осмотра, строящегося спортивного комплекса.

Комплекс имени 200-летия Севастополя состоит из двух частей: универсального стадиона с легкоатлетическим ядром и теннисными кортами, а также крытого бассейна. Работы по реконструкции стадиона находится в высокой степени готовности: выполнены технологические присоединения, построена подстанция, идет укладка поля. Трибуны смогут вмещать 2000 зрителей, предусмотрены парковки и стоянки для автомобилей и автобусов на 407 и 32 места соответственно.

«Поле будет с усиленным покрытием, которое выдержит не только футбольные, но и регбийные матчи. Подтрибунное помещение оборудовано всем необходимым для тренеров и спортсменов. Работы там на завершающем этапе. Строители обещают к первому июля этого года полностью передать объект в эксплуатацию», — отметил Михаил Развожаев во время посещения строительной площадки.

Напомним, что в Севастополе до реконструкции спортивного комплекса имени 200-летия Севастополя отсутствовало поле, подходящее для проведения тренировок и официальных игр по регби. При этом город-герой претендует на статус регбийной южной столицы.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя