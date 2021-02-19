В Севастополе в балке Бермана выросла свалка отходов

Горожане собрали достаточно доказательства

Специалисты Севприроднадзора обследовали территорию в балке Бермана, где, по заявлениям граждан, размещена несанкционированная свалка строительных отходов и отходов грунта.

Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, сами специалисты свидетелями сброса не стали, но горожане собрали достаточно фото и видеофактов.

В связи с этим департаментом начато административное расследование, чтобы установить все обстоятельства. Виновным лицам за нарушение правил в области охраны окружающей среды грозит штраф до 400 тысяч рублей. А если еще будет установлено, что началось и загрязнение почв, дополнительно будет рассчитан ущерб, причиненный окружающей среде.

Кроме того, сотрудники Севприроднадзора постоянно проводят рейды в этом районе, сейчас проводится расследование еще по одному факту несанкционированной свалки отходов.

В правительстве призвали, если станете свидетелем или имеете доказательства нарушений природоохранного законодательства, сообщать в Севприроднадзор по телефону +7 (8692) 54-21-55 (в рабочее время) или полицию по номеру 102 (в нерабочее время и в выходные дни), фото- и видеоматериалы можно направить на электронную почту sevprirodnadzor@sev.gov.ru.

Предоставленные материалы будут иметь ключевое значение при привлечении лиц, допустивших правонарушения, к административной ответственности.

Напомним, незаконные земляные работы начались в районе садового товарищества «Бельбек-1», рядом с Языковой балкой.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Ольга Сурикова