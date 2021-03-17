На въезде в Севастополь лобовое столкновение

Авария произошла несколько минут назад

На Ялтинской трассе, на въезде в Севастополе, возле стеллы со звездой городу-герою, произошло серьезное ДТП, столкнулись два автомобиля.

В группе «Автопартнер Крым. Севастополь. ДТП» социальной сети Вконтакте очевидец выложил фотографии пострадавших автомобилей. Столкнулись паркетник и грузовая газель. Сильно повреждены передние части обоих автомобилей. От столкновения грузовой автомобиль выбросило на обочину.

Причины случившего пока не известны, на место только вызвали скорую и сотрудников ГАИ

Фото, видео: Автопартнер.Крым. Севастополь. ДТП/vk.com

Ольга Сурикова