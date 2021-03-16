Севприроднадзор ведет расследование по факту загрязнения почв в границах Херсонеса

Выявлена свалка отходов

Сотрудники Севприроднадзора ведут административное расследование по факту загрязнения почв на территории возле КОС «Южные», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Сотрудниками Севприроднадзора на территории возле КОС «Южные» (в границах государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический») было выявлено загрязнение почв строительными и твёрдыми коммунальными отходами», – сообщила пресс-служба Севприроднадзора.

За незаконную свалку в пределах заповедника возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. В рамках расследования проведён отбор проб почвы на наличие загрязнения.

Напомним, специалисты Севприроднадзора обследовали территорию в балке Бермана, где, по заявлениям граждан, размещена несанкционированная свалка строительных отходов и отходов грунта. Там периодически останавливают машину, груженные грунтом.

Фото: пресс-служба Севприроднадзора