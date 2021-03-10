В Инкермане прорубят два тоннеля для новой железной дороги

Путь железной дороги будет смещен влево

Федеральной целевой программой предусмотрено строительство новой ветки железной дороги в обход Свято-Климентовского монастыря в Инкермане. Дорогу проложат через каменоломни, говорится в сюжете «Первого Севастопольского» телеканала.

В ФЦП выделено около четырех млрд на новую ветку ж/д. Для того, чтобы проложить её, в скалах прорубят 2 тоннеля, рассказал исполняющий обязанности директора предприятия «Крымская железная дорога» Алексей Красоткин.

«Проектом переустройства железнодорожный путь смещается влево по направлению карьерного озера, где предусматривается устройство уступа-полки в известняковых породах для размещения железнодорожного пути. Планируемая трасса огибает пещерный комплекс и примыкает к существующей железнодорожной линии у реки Чёрная.

При этом планируемая трасса пересекает известняковый утёс, где, с целью сохранности рельефа местности, археологического наследия и экологии данного участка в целом, предусмотрено устройство двух железнодорожных тоннелей глубиной от 30 до 50 метров», – ответил и. о. генерального директора ФГУП «Крымская железная дорога».

На предприятии добавили, что длина новой ветки составит 1,6 километра. Ж/д не будет пересекать крепость Каламита.

Как уже сообщалось, жители Инкермана переживают, что строительство железной дороги затронет и их еще недостроенный стадион. Красоткин прокомментировал, что данный вопрос еще обсуждается, окончательное решение будет принято после заключения Главгосэкспертизы.

Ольга Сурикова

Фото: dostop.ru