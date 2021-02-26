Жители Инкермана боятся, что новая железная дорога «украдёт» их стадион

Жители Инкермана обеспокоены строительством новой железной дороги в обход Свято-Климентовского монастыря почти за 4 миллиарда рублей. Как ранее сообщалось, министерство транспорта России намерено выделить 3,9 миллиарда рублей на строительство железной дороги в Севастополе. Планируется проложить абсолютно новый маршрут. Главной особенностью проекта станет строительство в обход одного из древнейших действующих монастырей Крыма – Свято-Климентовского. Длина ветки должна составить около 1 600 метров. До сих пор никто не видел проекта, поэтому жители Инкермана переживают, какие перемены коснутся их города.

Первое что вызывает у них беспокойство, это судьба строящегося стадиона. В сюжете телеканала «Первый Севастопольский» говорится, что возле спортивного объекта люди видели рабочих , которые проводили исследования. Сейчас строительство приостановлено и неизвестно, продолжится ли оно вообще.

Горожане хотят, чтобы местные власти представили им проект и организовали обсуждения.

У них накопилось множество вопросов к городским властям: как будет проходить дорога почти за 4 миллиарда рублей в обход Свято-Климентовского монастыря, когда проект представят и предусмотрены ли по нему общественные обсуждения?

Фото: скриншот сюжета sev.tv

Ольга Сурикова