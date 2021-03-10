На улице Индустриальной в Севастополе сгорел автомобиль

Причины устанавливаются

В Севастополе 9 марта был потушен пожар в Гагаринском районе. Загорелся легковой автомобиль.

Сообщение поступило от очевидцев в центр управления кризисных ситуаций, что по улице Индустриальная горит машина», отметили в пресс-службе городского ГУ МЧС.