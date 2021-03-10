Город Происшествия

На улице Индустриальной в Севастополе сгорел автомобиль

10-03-2021
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Причины устанавливаются

В Севастополе 9 марта был потушен пожар в Гагаринском районе. Загорелся легковой автомобиль.

Сообщение поступило от очевидцев в центр управления кризисных ситуаций, что по улице Индустриальная горит машина», отметили в пресс-службе городского ГУ МЧС.

По прибытии информация о возгорании подтвердилась. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.

Причины и обстоятельства устанавливаются.

Напомним, в Севастополе на проспекте генерала Острякова, в районе школы № 38, на ходу загорелся легковой автомобиль Mazda CX-7.

Ольга Сурикова

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