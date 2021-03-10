На улице Индустриальной в Севастополе сгорел автомобиль

Причины устанавливаются
В Севастополе 9 марта был потушен пожар в Гагаринском районе. Загорелся легковой автомобиль.
Сообщение поступило от очевидцев в центр управления кризисных ситуаций, что по улице Индустриальная горит машина», отметили в пресс-службе городского ГУ МЧС.
По прибытии информация о возгорании подтвердилась. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.
Причины и обстоятельства устанавливаются.
Напомним, в Севастополе на проспекте генерала Острякова, в районе школы № 38, на ходу загорелся легковой автомобиль Mazda CX-7.
Ольга Сурикова