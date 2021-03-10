Севастополец подозревается в оправдании нацизма в соцсетях

Он уже имеет срок за призывы к экстремизму

В отношении 24-летнего севастопольца Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Он подозревается в одобрении преступлений нацизма в социальных сетях.

«Следственным отделом по Нахимовскому району установлено, что молодой человек со своего компьютера по месту жительства разместил в социальной сети ВКонтакте – как на личной странице, так и на странице администрируемой им группы аудиозапись, содержащую пропаганду нацизма и оправдания идей фашизма, оправдание уничтожения советских граждан», – говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Р. Крым и Севастополю.

Преступления были выявлены сотрудниками севастопольского УФСБ.

Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности и был осужден за публичные призывы в соцсети к экстремистской деятельности.

Напомним, в Севастополе местный житель привлечен к административной ответственности за размещение в социальной сети высказываний, призывающих к насильственным действиям в отношении группы лиц.

Ольга Сурикова