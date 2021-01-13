В Севастополе хотят построить железную дорогу в обход монастыря

Москва готова выделить четыре миллиарда

Новую ветку проложат в обход Свято-Климентовского монастыря в Инкермане.

Министерство транспорта России намерено выделить 3,9 миллиарда рублей на строительство железной дороги в Севастополе. Планируется проложить абсолютно новый маршрут, передает ТАСС

Главной особенностью проекта станет строительство в обход одного из древнейших действующих монастырей Крыма — Свято-Климентовского.

На официальном портале нормативных актов указано, что бюджетные деньги поступят в «Крымскую железную дорогу» в виде субсидий на строительство и эксплуатацию новой ветки. Сейчас проводится независимая антикоррупционная экспертиза.

В документах говорится, что железнодорожное строительство в Севастополе займет порядка трех лет.

В документе говорится, что в 2021 году на строительство обхода предлагается предусмотреть 1,1 млрд рублей, в 2022 году — 1 млрд рублей, в 2023 году — 1,84 млрд рублей.

По предварительной оценке, длина новой ветки составит около 1,6 километров.

Фото: dostop.ru