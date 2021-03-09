В Инкермане произошло лобовое столкновение

Ночью был дождь и трасса оказалась мокрой

Сегодня утро в Севастополе, на подъезде к Инкерману, началось с серьезного ДТП. Очевидцы пишут, что на мокрой трассе произошло лобовое столкновение двух иномарок.

Фото произошедшей аварии опубликовано в группе «Автопартнёр. Крым. Севастополь. ДТП» социальной сети ВКонтакте. В комментариях автовладельцы рассказали, что водитель BMW, выполняя разворот на сплошной, совершил столкновение с другим автомобилем.

В пресс-службе УМВД России по городу Севастополю изданию ForPost сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал, помощь сотрудников ГИБДД не понадобилась.

Напомним, накануне, 8 марта, в лобовом столкновении на трассе перед Орловским мостом пострадали 6 человек, в том числе двое детей и женщина оказалась заблокирована.

Ольга Сурикова

Фото: Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП/vk.com