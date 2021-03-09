COVID-19 Город

В Севастополе количество заболевших коронавирусом за сутки снизилось до 45 человек

09-03-2021
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Умерли два человека

В Севастополе по состоянию на утро 9 марта зарегистрированы 45 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

38 человек выписаны после выздоровления. 

Умерли два человека в возрасте 80 и 83 лет. 

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 12417 человек. В настоящий момент выздоровели 11516 человек, 520 умерло.    

Под наблюдением находится 643 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.  

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.  

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

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