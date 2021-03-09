Город Происшествия

Лобовое столкновение на Орлиновском мосту произошло в Севастополе 8 марта

09-03-2021
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Пострадала женщина и дети

Днем 8 марта в Севастополе в районе Орлиновского моста произошло серьезное ДТП. На трассе столкнулись лоб в лоб два автомобиля. На место аварии очевидцы вызывали сотрудников МЧС города.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС города, в наиболее пострадавшей машине находилось восемь человек, из которых травмы различной степени тяжести получили шестеро, в том числе двое детей. Спасатели пришлось деблокировать женщину, которая оказалась зажатой конструкциями транспортного средства.

Спасатели оказали первую помощь и передали медицинским бригадам для последующей госпитализации. Погибших нет. 

 

В места госпитализации пострадавших направлены 2 специалиста Крымского филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. 

Напомним, недавно произошло лобовое столкновение двух иномарок на Камышовом шоссе, не обошлось без пострадавших.

Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба ГУ МЧС Севастополя
Видео: Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП

 

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