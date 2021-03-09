Началась Масленичная неделя

Сегодня вас может ждать сватовство

У православных христиан 8 марта началась Масленица. В 2021 году масленичная неделя выпала на 8-14 марта. Традиционно это неделя перед Великим постом.

Этнографы сходятся во мнении, что Масленица пришла в Православие из языческого обычая проводов зимы, приходившихся на вторую половину февраля – первую половину марта, и отмечавшемуся за семь дней до и столько же после даты солнцестояния. После Крещения Руси она вошла и в число церковных праздников, только сократившись до недели.

Каждый день Масленицы имеет свои обычаи, заканчивает ее Прощенное воскресенье, когда принято просить друг у друга прощения за нанесенные обиды: в этом году оно наступит 14 марта.

Каждый день этого праздника уникален и наполнен глубоким смыслом. У каждого из них свое название и ритуалы, которые непременно нужно было исполнять.

И так, каждый день имеет свои обычаи.

На понедельник, 8 марта, выпала встреча.

В этот день ходили по гостям и выпекали праздничный блин. Первый отдавали нуждающимся, чтобы они помянули души усопших.

Сегодня, вторник – заигрыши или сватовство. Ранее знакомились на Масленичной неделе с далеко идущими планами, ведь свадьбу играли только после Великого поста. Так что сегодня внимательно смотрите за знаками противоположного пола, чтобы не пропустить серьезные намерения.

Что касается основного угощения этих праздничных дней и главного символа Масленицы- блинов, то у каждой хозяйки есть немало вкусных рецептов их приготовления. Мы вам предложим один рецепт заварных блинов. Начинку можно выбрать на свой вкус.

Для приготовления заварных блинов вам потребуется:

2 яйца;

120 мл молока;

50 мл кипятка;

1 ст. л. крахмала;

4 ст. л. муки;

1/3 ч. л. разрыхлителя;

1 неполная ч. л. соли;

1 ч. л. сахара;

50 г сыра;

2 ст. л. масла + для смазывания сковороды.

В миску разбить яйца, венчиком перемешать с солью и сахаром.

Добавить молоко, перемешать.

Влить кипяток при постоянном помешивании.

Просеять муку, крахмал и разрыхлитель. Перемешать.

В конце добавить 2 столовые ложки масла.

Сковороду хорошо разогреть, смазать маслом. И жарить блины с двух сторон.