В глэмпинге в «Ласпи» прокуратура через суд потребовала устранить нарушения

Суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры об устранении нарушений в деятельности глэмпинга на территории заказника «Ласпи».

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура проверила законность использования земель государственного природного заказника регионального значения «Ласпи» при организации глэмпинга.

Установлено, что ООО «Алника» в пределах заказника производились работы по обустройству некапитальных строений для временного размещения отдыхающих. На участке возведено 11 строений.

В ведомстве подчеркнули, что работы велись с нарушением установленного законодательством режима охраны заказника. Возведенные объекты не были оборудованы сооружениями для отведения сточных вод в централизованные системы водоотведения, локальными очистными сооружениями для очистки сточных вод и иными системами, необходимым для обеспечения охраны вод в акватории Черного моря от загрязнения.

Парковка транспортных средств осуществлялась вне специализированных мест, стоянка автомобилей не была оборудована твердым покрытием, отсутствовали оборудованные места для сбора и накопления отходов. Кроме того, хозяйствующим субъектом складировались строительные материалы за пределами арендованного им участка на землях заказника.

Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление об устранении выявленных нарушений.

Иск прокурора удовлетворен в полном объеме.

Напомним, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку глэмпинга в бухте Ласпи в связи с обращением об опасности эксплуатации построенных модульных мини-отелей.

Ольга Сурикова