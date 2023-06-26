Следком проверит глэмпинг в бухте Ласпи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку глэмпинга в бухте Ласпи в связи с обращением об опасности эксплуатации построенных модульных мини-отелей. Информация об этом размещена на официальном сайте Следкома.

В тексте говорится о том, что в районе Ласпи построены модульные отели — глэмпинги, свайный фундамент которых, с учетом характера грунта, создает угрозу безопасности.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклада по результатам проверки модульных отелей от руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю Владимира Терентьева.

Ранее о том, что строящийся глэмпинг в районе пляжа «Дельфин» создает угрозу жизни сообщили в межрайонной природоохранной прокуратуре.

Напомним, изначально руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова подчеркивала, что деревянные домики на обрыве в районе пляжа «Дельфин», в бухте Ласпи, не имеют замечаний со стороны надзорных органов.

Ольга Сурикова

Фото: ForPost

