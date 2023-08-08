В музее обороны Севастополя показали, как идет реставрация панорамы

Работы по реставрации здания Панорамы обороны Севастополя завершены на 17 %. Об этом рассказали представители музея и подрядчика в ходе общения с прессой.

Напомним, здание панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» не реставрировалось с 1974 года.

«Основные проблемы здания – это то, что оно длительное время не реставрировалось. Кровля и фундамент не укреплялись. Требуется полная или частичная замена блоков, обшивки кровли, световой фонарь также, замена окон, замена остекления», — рассказал начальник отдела капитального ремонта и реставрации Музея обороны Севастополя Вячеслав Чеботько.

На сегодня в здании панорамы выполнено усиление фундамента, демонтаж штукатурки всех стен, собрана специальная конструкция для замены кровли и световых фонарей, а также ремонта зонта-рефлектора, отвечающего за попадание света на полотно.

«На объекте работает 51 человек. Процент готовности оценить сложно, потому что работы разноплановые, а сроки выполнения работ разные, но приблизительно можно назвать цифру в 17%», — рассказал представитель подрядчика.

Сейчас рабочие готовятся к выполнению работ по ремонту крыши здания, где поэтапно будут заменены витражные окна. Подрядчики обещают не оголять крышу полностью, чтобы исключить попадания осадков и ветра внутрь здания.

Также ведутся работы по гидроизоляции стилобатного этажа здания, в котором находилась собственная угольная котельная.

Примечательно, что с 1954 года по март этого года панорама отапливалась углем, но теперь угольный котел демонтирован, а здание подключат к центральному отоплению.

Завершить реставрацию стоимостью более 711 млн рублей планируют к ноябрю 2024 года. После чего планируется начать реставрацию предметного плана.

Напомним, директор музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Михаил Смородкин заявил, что Исторический бульвар и музей обороны города откроют в 2025 году.