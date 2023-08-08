В Крыму иномарка насмерть сбила женщину, переходившую дорогу с коляской

В Феодосии сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибла женщина-пешеход и пострадал маленький ребенок.

По предварительной информации, вечером 7 августа на улице Володарского, 21, водитель сбил 65-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу в неустановленном месте с 2,5 годовалым ребенком в коляске.

В результате ДТП пешеход скончалась на месте, ребенок доставлен в медицинское учреждение.

На месте смертельной аварии работали сотрудники Госавтоинспекции.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Ольга Сурикова