В Гагаринском районе Севастополя появится новый садик

Пока только начали рыть котлован

В Гагаринском районе Севастополя, на улице Героев Бреста, началось строительство нового садика. Планируется, что он будет рассчитан на 220 мест и 12 групп. Об этом сегодня на строительной площадке рассказал директор Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

«Детский сад будет рассчитан на 12 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Здание детского сада будет состоять из двух этажей. В состав групповой ячейки войдут игровые комнаты, раздевалка, спальня, буфет. Также дополнительные помещения: физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок, универсальное кружковое помещение. Детский сад будет оборудован всем необходимым для удобства маломобильных групп населения. Подрядчиком выступает наше государственное подведомственное учреждение АО «Севастопольстройпроект», – цитирует Иллариона Гапицонова пресс-служба правительства.

Также на территории дошкольного образовательного учреждения предусмотрены игровые площадки с теневыми навесами, спортивные площадки, навес для колясок. Площадки планируется оснастить игровым оборудованием и малыми архитектурными формами.

Сейчас работы находятся на этапе устройства котлована. Срок окончания работ намечен на конец 2021 года, пообещал генеральный директор АО «Севастопольстройпроект» Александр Зайцев.

Напомним, в Севастополе также началось строительство еще четырех дошкольных учреждений: детский сад на улице Хрусталева, в районе 5 км Балаклавского шоссе, в бухте Казачья и модульный детский сад в поселке Кача, а также ведется строительство детских садов на улице Горпищенко и Шевченко, которые смогут принять еще порядка 1500 детей.