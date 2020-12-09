В Севастополе начали строить новый детский сад в районе 5 км

Участок выбран непростой

В Севастополе началось строительство нового детского садика в районе 5 км Балаклавского шоссе, он будет рассчитан на 200 мест. Об этом сегодня в ходе контроля начала строительных работ рассказал директор Департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

«Детский сад будет рассчитан на 10 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Здание детского сада будет состоять из двух этажей. В состав групповой ячейки войдут игровые комнаты, раздевалка, спальня, буфет. Также дополнительные помещения: физкультурный и музыкальный залы», – рассказал Илларион Гапицонов.

Гапицонов отметил, что участок для строительства выбран непростой. Необходимо будет выполнить строительство подпорных стенок, переместить грунт для планирования участка. Необходимо провести несколько километров сетей водоснабжения, канализования, газ и электричество, сообщили в пресс-службе правительства.

Работы по строительству детского сада выполняются подрядной организацией «Карбон». Срок окончания работ предполагается на декабрь 2021 года.

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«Сейчас на объекте ведутся работы по устройству котлована здания, разработке грунта под устройство подпорной стены, обустройство строительной площадки: устройство временного ограждения, бытового городка, временных внутриплощадочных дорог», – отметил директор специализированного застройщика «Карбон» Евгений Бережненко.

Также в пресс-службе добавили, что в настоящее время в Севастополе также началось строительство еще трех дошкольных учреждений: детские сады на улице Хрусталёва, Героев Бреста и модульный детский сад в поселке Кача, которые смогут принять еще порядка 800 детей.