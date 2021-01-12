В Севастополе откроют детские кружки и кинотеатры, но продлят другие запреты

Правда, кино только с 1 февраля планируется.

В Севастополе разрешили открыть детские кружки и проводить экскурсии на открытом воздухе. Такое решение было принято сегодня на решение принял оперативный штаб по COVID-19 в ходе заседания под председательством Губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

«Сейчас пропишем разрешение на экскурсионную деятельность организованных групп до 15 человек на открытом воздухе с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в предоставленном транспорте – речь идет об автобусах, на которых группа перемещается от объекта к объекту», — цитирует пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Отмечается, что с 18 января вместе с возобновление учебного процесса в школах вернутся к работе спортивные секции и кружки дополнительного образования.

Кроме того, с 1 февраля планируется разрешить работу театров и кинотеатров с заполнением зала на 30%.

«Если к 1 февраля ситуация изменится, внесем соответствующие изменения по работе театров и кинотеатров в указ», — сказал Михаил Развожаев.

Подчеркивается, что все остальные ограничительные меры, включая масочный режим в торговых центрах и транспорте, ограниченную работу заведений общественного питания, запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, наличие справки о прохождении теста на COVID-19 при заселении в гостиницы, продолжают действовать до конца января.

Напомним, в Севастополе число заболевших человек в сутки приближается к 100.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя