В Севастополе начали строить новый детский сад на ул. Горпищенко

В Нахимовском районе на улице Горпищенко начали строить новый детский сад. Завершить работы планируется в декабре 2021 года.

Детский сад будет рассчитан на 220 мест — 12 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В учреждении предусмотрены залы для спортивных и музыкальных занятий, класс хореографии.

Строительно-монтажные работы осуществляет подрядная организация ООО «Гермес». В настоящее время на объекте ведутся геодезические работы, идет обустройство городка строителей, разработка котлована для здания детского сада.

Также в Севастополе завершается строительство детского сада по ул. Симонок и дополнительного корпуса детского сада № 43 в селе Орлиное.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)