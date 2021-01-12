В Севастополе у ребенка из подъезда украли самокат. Видео

Вор знал, куда шел, но не учел наличие камеры

В Севастополе в одном из подъездов Гагаринского района неизвестный молодой человек украл самокат из-под дверей квартиры. Момент преступления засняла камера видеонаблюдения, установления внутри подъезда.

Видео хозяева самоката выложили в севастопольской группе Infotown соцсети Вконтакте в надежде, что кто-то узнает похитителя и сообщит им, а может и сам злоумышленник одумается и вернет ребенку его средство передвижения.

В комментарии к видео автор поста Марина Уварова сообщила, что самокат был украден 10 января из подъезда дома №24 по адресу Тараса Шевченко в 18.35.

«Самокат моего 11 летнего сына. К сожалению, ребёнок не всегда его пристегивает. На самокат сын накопил сам. Может кто-то узнает этого человека. Просьба помочь найти самокат и вернуть ребёнку», – написала женщина, добавив затем, что заявление в полицию написано.

В комментариях участники группы отметили, что мужчина явно знал, куда и зачем он шел. На видео видно, как он быстро заходит в подъезд и сразу же выходит с чужой вещью в руках.

Напомним, в Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже двух электросамокатов.