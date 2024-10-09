В Феодосии из района горящей нефтебазы эвакуировано 1129 человек.

Как сообщил мэр Феодосии Игорь Ткаченко, в трех пунктах временного размещения сейчас находятся 129 человек.

Тушение пожара на нефтебазе продолжается уже третий день. Площадь его увеличилась до 2,5 тыс. кв.м.

Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что все пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации получат компенсации по потере имущества

Также в Роспотребнадзоре появилась информация о превышении концентрации вредного вещества — диоксида серы.

Превышение выявили в зоне жилой застройки в микрорайоне Ближние Камыши, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Всего было отобрано более 260 проб. В одной пробе выявлено превышение предельно допустимой концентрации по диоксиду серы. На сегодня это у нас первая точка, первый нестандартный результат за весь период мониторинга, он будет продолжен», — уточнила она.

Напомним, что пожар на нефтебазе в Феодосии произошел в ночь на 7 октября. В этот день, по данным Роспотребнадзора, пожар не вызвал превышения загрязняющих веществ в воздухе

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот сюжета Телеканала «Россия 1»