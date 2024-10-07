Роспотребнадзор взял пробы воздуха в Феодосии на месте пожара

Межрегиональное управление Роспотребнадзора сообщает о ситуации в связи с пожаром на нефтебазе в Феодосии.

Пожар на нефтебазе в Феодосии не вызвал превышения загрязняющих веществ в воздухе, подчеркнули в ведомстве.

Исследования проводятся в контрольных точках на территории четырех жилых домов.

Так в первичных проведённых исследованиях превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено.

Ряд показателей еще находится в работе.

Мониторинг будет продолжен до ликвидации пожара.

Напомним, в связи с пожаром на территории нефтяного терминала в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера

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Ольга Сурикова