Роспотребнадзор взял пробы воздуха в Феодосии на месте пожара

Межрегиональное управление Роспотребнадзора сообщает о ситуации в связи с пожаром на нефтебазе в Феодосии.
Пожар на нефтебазе в Феодосии не вызвал превышения загрязняющих веществ в воздухе, подчеркнули в ведомстве.
Исследования проводятся в контрольных точках на территории четырех жилых домов.
Так в первичных проведённых исследованиях превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено.
Ряд показателей еще находится в работе.
Мониторинг будет продолжен до ликвидации пожара.
Напомним, в связи с пожаром на территории нефтяного терминала в Феодосии введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера
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Ольга Сурикова