В Севастополе будут судить нерадивого отца, который не платил алименты на троих детей

В Севастополе суд рассматривает уголовное дело в отношении мужчина, который оставил своих детей без денежного содержания, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

На него уже заведено уголовное дело. Мужчину еще в апреле 2021 года суд обязал платить алименты бывшей супруге на содержание двоих детей. Кроме того, по решению суда, вынесенному в марте 2023 года, он же должен платить алименты другой экс-супруге на содержание еще одного ребенка.

Его неоднократно привлекали к админответственности, но выводов он не сделал.

За период с февраля по сентябрь 2023 года и с декабря 2023 по май 2024 года по двум судебным решениям сформировалась задолженность в размере почти 250 тыс. рублей.

Прокуратура района направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Напомним, в Севастополе мать привлекали к исполнительным работам за неуплату алиментов своему ребенку.

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Ольга Сурикова