Жительница Мордовии по указанию анонимных кураторов похитила у севастопольца техники на 700 тысяч рублей

В Севастополе будут судить жительницу Мордовии, которая похитила у местного жителя видеоаппаратуру стоимостью около 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба полиции Севастополя.

По версии следствия, в декабре 2023 года дистанционные мошенники предложили безработной 21-летней жительнице Республики Мордовия похитить фото- и видеооборудование, выполняя при этом роль курьера.

Анонимные кураторы нашли подыскали объявление о сдаче в аренду профессиональной видеоаппаратуры в Севастополе. Они позвонили в мессенджере 44-летнему владельцу, представились сотрудниками рекламного агентства, и сообщили, что им требуется оборудование для съемок видеоклипа. Мужчина согласился передать принадлежащую ему технику на трое суток за 45 тысяч рублей.

Женщина получила на руки четыре видеокамеры, три объектива и адаптер, а затем передала технику неизвестному лицу, за что получила 30 тысяч рублей в качестве оплаты.

Задержана она была в Мордовии сотрудниками севастопольского угрозыска. Фигурантке грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе будут судить мошенника, который брал ноутбуки якобы для ремонта и сдавал в ломбард.

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Ольга Сурикова