В Феодосии возгорание на нефтебазе. Перекрыто движение 

Ночью произошло возгорание на нефтебазе в Феодосии

«Жертв и пострадавших нет. В Феодосию выехал вице-премьер Игорь Михайличенко», — сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.

Также он сообщил, что из-за пожара на феодосийской нефтебазе перекрыли движение по Геологической и Федько от перекрестка с керченской трассой до района автовокзала.

В Минобороны России сообщили, что над Крымом за ночь сбито 12 БПЛА.

Напомним, в апреле 2023 года БПЛА попал в резервуар с топливом в Казачьей бухте в Севастополе, пожар на нефтебазе тушили с помощью пожарных поездов.

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Ольга Сурикова

Фото: МЧС Крыма