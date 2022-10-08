Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных и добровольцев

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул по ипотечным и потребительским кредитам и займам мобилизованным, участникам специальной военной операции (СВО), а также членам их семей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По этому закону заемщики получают право приостановить исполнение обязательств по кредиту на любой срок, который не превышает периода военной службы. Заемщик также может в течение льготного периода уменьшать размер платежей. Это касается обязательств по кредитным договорам, заключенным до мобилизации или подписания контракта, до дня участия в СВО. Аналогичное право предоставят и членам семей мобилизованных и контрактников.

Прекращение обязательств по кредитным договорам военнослужащих и членов их семей предусмотрено в случае гибели во время прохождения военной службы или смерти в результате увечья (ранения, травмы, контузии). Такие займы и кредиты будут списаны.

Лимита по сумме списываемого кредита не предусмотрено.

Закон также предполагает информационный обмен между ФНС, ЦБ и Минобороны.

По закону заемщик в любой момент в течение времени действия договора займа или кредитного договора (но не позднее 31 декабря 2023 года) может обратиться в банк с требованием о приостановлении исполнения обязательств по договору на срок контракта, мобилизации, участия в СВО, увеличенный еще на 30 дней. Льготный период может быть продлен в случае госпитализации военнослужащего в связи с ранением, травмой, заболеванием или контузией, которые были получены в ходе СВО.

Этот закон распространяется не только на военнослужащих Минобороны, но также и на военнослужащих ФСБ, МЧС, СВР, Росгвардии, Федеральной пограничной службы, других силовых ведомств, а также на добровольцев.

Кредиты спишут не только в случае гибели военнослужащего, но и в том случае, если он приобретает инвалидность I группы.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Ольга Сурикова