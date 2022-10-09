При взрыве на Крымском мосту погибли три человека

Следственным комитетом России устанавливаются обстоятельства взрыва на Крымском мосту. Пока известно о трех погибших в результате происшествия.

«По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются», — сообщает пресс-служба Следкома.

Также установлены данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация.

Есть версия, что сам водитель не предполагал, что находится в его автомобиле.

Водитель грузовика получил заказ на перевозку удобрений через интернет — пишет РБК со ссылкой на источники в силовых структурах

По словам собеседника издания, водителя использовали вслепую, то есть, предположительно, он не знал о запланированном теракте.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ольга Сурикова