В Севастополе поймали девушку, стащившую у пьяного мужчины обручальное кольцо

Полиция Севастополя задержала 23-тлетнюю девушку, которая сняла с пьяного мужчины ювелирных изделий на 70 тысяч рублей

Примечательно, что девушка привлекалась и раньше. В этот раз севастопольской «Соньке золотой ручке» попался 47-летний житель Севастополя, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, познакомился с ней на улице для приятного времяпрепровождения. После непродолжительного общения он уснул

Наша «героиня» сняла со спящего мужчины: обручальное кольцо, браслет и перстень. После она сбыла краденное своему знакомому, а вырученные деньги потратила на «маленькие радости».

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отделения полиции «Северное» задержали подозреваемую. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, полиция Севастополя задержала уроженца Ялты, который присвоил 1,45 млн рублей.

Дмитрий Островский