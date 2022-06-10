В ДНР приговорили к смертной казни иностранных наемников

ООН призвали соблюдать нормы Женевской конвенции

Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двух подданных Британии и одного подданного Марокко, воевавших на стороне Украины, к высшей мере наказания — смертной казни, сообщает РИА Новости

Согласно законам ДНР, осужденные британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, а также марокканец Саадун Брагим должны быть расстреляны.

У них будет месяц на обжалование решения суда.

Председательствующий в зале суда отметил, что Пиннера признали террористом в Великобритании и разыскивали за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии.

При этом сами наемники признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти. А Аслин также признал себя виновным по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Наемники сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.

Сразу же на решение Суда ДНР появилась реакция со стороны Украины и международного сообщества.

В ООН выступили против смертной казни в отношении наемников и призвали соблюдать нормы международного права и Женевской конвенции в отношении всех пленных на Украине. А в Украине их назвали военнослужащими ВСУ.

Напомним, с территории «Азовстали» в Мариуполе вышли и сдались в плен около 2,5 тыс бойцов ВСУ.

Ольга Сурикова