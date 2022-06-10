В Севастополе простились со спецназовцем, погибшим во время СВО на Украине

Имел награды за боевые действия на Северном Кавказе

В Севастополе 9 июня простились со старшиной военной части 43071, разведчиком Прокоповым Иваном Александровичем.

Иван Александрович родился в селе Ростованозское, Ставропольского края.

Он выбрал военную карьеру, неоднократно был отмечен руководством, награжден медалями: «За возвращение Крыма», «Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», «Участник боевых действий на Северном Кавказе», «За службу в спецназе» и другими, рассказал в своем Telegram губернатор Михаил Развожаев.

Разведчик погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине.

«Будем помнить нашего героя!», — отметил губернатор.

Ольга Сурикова