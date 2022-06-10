Севастопольская команда завершила выступление на Всероссийских соревнованиях «Регбийная школьная лига»

В Зеленограде завершились первые в истории российского регби Всероссийские соревнования «Регбийная школьная лига», на которой принимали участие воспитанники школы № 50.

«К сожалению, нашей команде не удалось занять призовое место, однако, ребята достойно себя показали и вошли в историю, как первая севастопольская команда, принявшая участие в такого рода соревнованиях», — рассказала руководитель Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

В соревнованиях принимали участие 27 команд из 21 субъекта нашей страны – это порядка 300 ребят 2011-2012 годов рождения.

Триумфаторами соревнований стали регбисты из Татарстана, на второй позиции — московская школа № 962−1, на третьей — Лицей № 22 из Иваново.

Сопровождали нашу команду тренер Инна Воронина и руководитель школьного направления Севастопольской городской федерации регби Елена Шевченко.

Напомним, тэг-регби — это специальная бесконтактная разновидность регби, не требующая от игроков специфических навыков и специализированные подготовки. Чтобы остановить игрока — достаточно сорвать с него ленты, любые контакты и столкновения исключены.

В прошлом году решением Министерства просвещения модуль «тэг-регби» вошел в официальную школьную программу физической культуры.

Регбийная школьная лига Севастополя сформирована в 2020 году.

Дмитрий Островский