Аксенов о сдаче в плен бойцов ВСУ с «Азовстали»: не помогли ни Папа Римский, ни «Евровидение»

Он рекомендовал сдаваться всем украинским военнослужащим

Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал решение бойцов ВСУ сдаться в плен из подвалов «Азовстали» прототипом всей судьбы «нацистского режима в миниатюре». Не церемонясь в выражениях, он назвал их «бесславными ублюдками».

«Не помогли ни «святые» «Джавелины» и «Байрактары», ни ляхи с американцами, ни Папа Римский, ни «Евровидение». По сути это судьба всего кокаинового нацистского режима в миниатюре: или капитуляция, или кладбище», — написал Аксенов в своем Telegram.

Он уверен, что украинской пропаганде в этот раз не удастся выдать сдачу в плен бойцов националистического военного формирования «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) как очередную их победу.

«Самое время для всех украинских военных сделать правильный выбор – сложить оружие или повернуть его против киевской шайки политических гопников. И тем самым спасти себя, своих родных и близких и свою страну», — призвал Аксенов.

Отметим, с 16 мая с территории «Азовстали» в Мариуполе вышли и сдались в плен около 300 бойцов ВСУ, большая часть из них ранены. Их доставляют в больницы Новоазовска.

Ольга Сурикова