В Динопарке сегодня демонтируют аварийную скейт-площадку

В Севастополе в Динопарке коммунальщики приступили к демонтажу аварийной рампы для скейтов. Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов выложил видео демонтажа спортивного оборудования.

До этого скейт-площадку огораживали аварийными лентами, но детей это не останавливало, они все равно катались на любимой, хоть и опасной, площадке. Недавно там мальчик повредил ногу. После чего Прокуратура Гагаринского района потребовала обеспечить безопасные условия для детей в Динопарке, в частности обезопасить их от сломанной скейт-площадки.

И городские власти решили не ремонтировать эту рампу, а демонтировать, но с обещанием установить новую возле ДКР.

Ольга Сурикова