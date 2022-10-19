В Севастополе задержали охотника за чужими элестроинструментами

В Севастополе задержан местный житель, который занимался кражами с проникновением в частные дома. Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 250 тысяч рублей.

Полицией установлено, что мужчина вычислял, когда хозяев нет дома и выносил у них в основном электроинструменты.

«Путем отжатия металлопластиковых дверей или окон проникал как в дома, так и в нежилые постройки на территории частных домовладений. В основном мужчина похищал электроинструменты, однако обойти стороной цифровую технику также не смог», — говорится в сообщении городского УМВД.

Часть похищенного он успел сдать в комиссионные магазины, оставшееся добровольно отдал сотрудникам полиции в ходе обыска по месту его жительства.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. По решению суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ольга Сурикова