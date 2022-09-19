На скейтплощадке в Динопарке поранился ребенок: Горлов будет искать, кто сорвал ленты

В соцсетях Севастополя появилась жалоба мамы ребенка, который травмировал ногу на скейтплощадке в Динопарке, которая давно нуждается в ремонте. Инцидент прокомментировал директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

«Площадка в Динопарке была ограждена сигнальными лентами с предупреждающими табличками о выводе из эксплуатации, чтобы дети не катались, но эти ограждения были сорваны неизвестными», — говорится в Telegram его ведомства.

Также добавляется, что сегодня будет направлено письмо в МВД для поиска тех, кто сорвал оградительные ленты и из-за чего ребенок получил травму.

«В ближайшее время этот участок снова будет огорожен, а когда будет получено финансирование его отремонтируют», — резюмировал глава горхоза.

Напомним, издание «Севкор» писало, что дети продолжают кататься по аварийной рампе, изрешеченной дырами. От сигнальных лент здесь не осталось и следа буквально на следующий день.

Ольга Сурикова