Прокуратура будет контролировать судьбу опасной скейт-площадки в Динопарке

Прокуратура Гагаринского района Севастополя потребовала обеспечить безопасные условия для детей в Динопарке, в частности обезопасить их от сломанной скейт-площадки.

Ведомством проведена проверка после сообщений СМИ.

«Осмотром оборудования установлено частичное отсутствие и деформация покрытия, наличие выступающих элементов с острыми концами, нарушение целостности конструкции, что несет угрозу жизни и здоровья пользователей, прежде всего детей», — говорится в информации пресс-службы ведомства.

При этом подчеркивается, что департаментом городского хозяйства и его подведомственными структурами меры по надлежащему содержанию оборудования и его ремонту не приняты.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона, в котором поставлен вопрос о демонтаже или запрете эксплуатации скейт-парка до проведения ремонтных работ.

Напомним, недавно на скейт-площадке в Динопарке ребенок повредил ногу.

Ольга Сурикова