Путин ввел в Севастополе режим среднего уровня реагирования

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении среднего уровня реагирования в восьми регионах РФ, включая Севастополь и Крым. Текст указа опубликован на сайте Кремля.

«Ввести на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и г. Севастополя режим (средний уровень реагирования)…», – говорится в тексте документа.

В соответствии с установленным режимом должно быть обеспечено:

— усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов.

— введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.

— ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра.

— введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны.

Также президент России Владимир Путин ввел военное положение в четырех новых субъектах федерации: Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.

Ольга Сурикова